Awantura w TVP Info. "Pani mi grozi"

- Jest pan dziś wyjątkowo złośliwy. Ja pana nie pytam, gdzie pan pójdzie, do jakiej telewizji, po przegranych wyborach PiS-u. A pan ma dziś do mnie nieustanne sugestie. Zajmijmy się sprawami poważnymi - mówiła. Klarenbach wówczas zażądał od polityk wskazania do jakiej partii ma przejść.