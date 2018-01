Awantura w przestworzach. Pilot uderzył swoją koleżankę, maszyna leciała bez nadzoru

Dwójka pilotów lecącego z Londynu do Mumbaju samolotu linii Jet Air wdało się w ostrą sprzeczkę. Doszło do rękoczynów. Władze linii lotniczych podjęły decyzję o ukaraniu krewkich pracowników.

Jak podaje "The Guardian", w kabinie pilotów doszło do sprzeczki, która przerodziła się w w bójkę. Siedzący za sterami samolotu mężczyzna miał uderzyć swoją koleżankę, która pełniła funkcję drugiego pilota. Zapłakana kobieta wybiegła z kokpitu, a do powrotu na stanowisko musieli namawiać ją współpracownicy. Jak donosi "Times of India", przez moment maszyna leciała bez nadzoru, gdyż kabinę opuścił również pierwszy pilot.