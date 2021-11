Awantura w legnickiej palmiarni. Aktywiści starli się z policjantami

Razem z działaczami na miejscu obecna była też legnicka radna Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Krzeszewska. Ona także nie została jednak wpuszczona do budynku, w którym przebywają zwierzęta. - Mam prawo wejść do tego pomieszczenia, a w tym momencie kompetencje do wykonywania mojego mandatu są utrudnione. Ustawa o samorządzie gminy pozwala mi na kontrolę indywidualną pomieszczeń zarządzanych przez gminę - mówiła radna.