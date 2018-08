Awantura w barze w Krynicy Morskiej. Napastnicy to mieszkańcy Mazowsza

Policja ustaliła już personalia mężczyzn, którzy brali udział w awanturze w jednym z barów w Krynicy Morskiej. Wkrótce zostaną im przedstawione zarzuty.

Jak ustalili funkcjonariusze policji, mężczyźni, którzy brali udział w awanturze, to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Do bójki doszło w sobotę, 11 sierpnia około godz. 16.00, jednak dopiero po kilku dniach do internetu trafiło drastyczne nagranie z tego zdarzenia.