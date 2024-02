Awantura o Ziobrę. "Nie macie za grosz empatii"

Zapytano o to także szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. - Nie chcę poddawać w wątpliwość bardzo osobistych spraw. Skoro panowie związani z panem Ziobro utrzymują, że jest on chory, to życzę mu powrotu do zdrowia, ale uważam że choroba nie zwalnia go z odpowiedzialności i konieczności przesłuchania. Komisje i prokuratorzy zdecydują, czy można przesłuchać świadka – powiedział minister Kierwiński w "Expressie Biedrzyckiej". Dodał też, że oprócz Ziobry, przesłuchani będą jego zastępcy.