Włochy niekwestionowanym liderem Europy pod względem reputacji turystycznej

"Najbardziej poszukiwany cel" podróży

Jednak, jak podkreśliła Santanche, Włochy nie mogą zadowolić się tylko byciem najbardziej poszukiwanym celem online. - Musimy dążyć do tego, by przedstawić jeszcze lepszą ofertę turystyczną pod względem jej bogactwa i jakości po to, by nie być tylko najbardziej "sexy" destynacją w sieci, ale także tą najczęściej wybieraną - oświadczyła minister turystyki.