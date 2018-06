Awantura o pasek "Wiadomości" TVP. Krzysztof Ziemiec się broni: odpowiadam tylko za zapowiedź

Olbrzymie kontrowersje wywołał materiał "Wiadomości" TVP na temat 4 czerwca. Na pasku pojawiła się informacja, że ten dzień to symbol zdrady. Program prowadził Krzysztof Ziemiec. - Moim odcinkiem pracy jest zapowiedź – powiedział Wirtualnej Polsce.

Pod koniec głównego wydania "Wiadomości" ukazał się materiał na temat przypadających 4 czerwca rocznic. - 4 czerwca to – bez względu na polityczne oceny – bez wątpienia ważny dzień w powojennej historii Polski, który wciąż budzi wielkie emocje. Tym bardziej, że dziś tak naprawdę obchodzimy dwie rocznice – wyborów z 1989 r., kiedy Polacy dali komunistom czerwona kartkę i odwołania rządu Jana Olszewskiego w 92 r., który jako pierwszy chciał rozliczyć się z komunizmem – zapowiedział materiał Krzysztof Ziemiec .

Gdy mówił o obu datach, na pasku pojawiło się zdanie: "4 czerwca – symbol zdrady i zmowy elit". Pasek wzbudził ogromne kontrowersje. Zadzwoniliśmy do Ziemca z prośbą o komentarz. Była godz. 08:57. Prowadzący "Wiadomości" zwrócił nam uwagę na niekulturalne zachowanie z powodu telefonu przed godz. 09:00.

Gdy zadzwoniliśmy później, stwierdził, że nie będzie komentował treści paska informacyjnego. - Jeśli chce pani uczciwie napisać tekst, to proszę obejrzeć ten materiał, posłuchać mojej zapowiedzi i zobaczyć pasek. Moim odcinkiem pracy jest zapowiedź. Na koniec proszę się przyjrzeć temu, co się od wczoraj dzieje – powiedział Ziemiec.

Dziennikarze, którzy pracowali z Ziemcem, są zaskoczeni jego postawą. "Przepracowałam z nim wiele 4-tych czerwców. W Trójce i w TVP. Zawsze świętował radośnie. 5 lat temu (video) nawet kotylion wpiął w klapę. Dziś przypiął sobie pasek zdrady. To kiedy był szczery wobec widzów?" – napisała na Twitterze Dorota Wysocka-Schnepf, była prowadząca "Wiadomości".

Krzysztofa Ziemca bronił szef "Wiadomości" Jarosław Olechowski. "Obserwuję z zażenowaniem, jak Krzysztofa Ziemca krytykują „dziennikarze”, którzy złamali wszelkie standardy, a w zawodzie nie osiągnęli nawet 1/10 tego, co Krzysztof. Pozostał tylko bezmyślny hejt, bo zmysły potrzebne do oceny rzeczywistości zatruł Wam jad sączony do ucha" - napisał na Twitterze, dodając zdjęcie dziennikarza Onet.pl, który rozmawiał z przebywającym obecnie w areszcie politykiem PO Stanisławem Gawłowskim.