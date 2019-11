Awantura o Magdalenę Biejat. Solidarna Polska czeka na "zmianę"

- Zwróciliśmy się z wnioskiem o zmianę. Należy jej dokonać - zauważył Michał Woś. Minister i polityk Solidarnej Polski chce usunięcia Magdaleny Biejat (Razem) z funkcji przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Polityk zaznaczył, że "uspokajające sygnały PiS" w tej sprawie to za mało. - Przewodniczący komisji pewną agendę pracy tej komisji narzuca i my się na to nie chcemy, nie możemy zgodzić. (...) Wspólnie jako 18 posłów Solidarnej Polski zwróciliśmy się z wnioskiem o zmianę. Należy jej dokonać - powiedział Woś.