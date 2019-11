Magdalena Biejat zagłosowała z PiS. Wyjaśnia, dlaczego

- Uważamy, że podnoszenie akcyzy jest słusznym kierunkiem jako element przeciwdziałania nałogowi - oznajmiła wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat, tłumacząc zagłosowanie za podniesieniem o 10 proc. akcyzy na alkohol i produkty tytoniowe.



Zastrzegła jednak, że nie oznacza to, iż jej klub akceptuje w całości kształt projektu budżetu i będzie zgłaszał do niego poprawki. - Generalnie całość budżetu jest źle przygotowana, ten budżet jest tworzony pod propagandowe zagrywki partii rządzącej, więc w tej chwili mamy do niego bardzo dużo zastrzeżeń - podkreśliła.

- Myślę, że Adrian Zandberg byłby gotowy merytorycznie i jest przygotowany do wystartowania, natomiast to czy ostatecznie taką decyzję podejmie, to nie jest tylko jego decyzja, to jest decyzja nas wszystkich - mówiła Biejat.