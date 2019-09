Awantura o 500 plus w Warszawie. Rafał Trzaskowski do Jarosława Kaczyńskiego: Proszę nie kłamać

"Proszę nie kłamać, samorządy popierają i realizują 500 plus" - napisał w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS zarzucił włodarzowi stolicy, że nie wypłaca dodatku dla rodzin.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy (Agencja Gazeta, Fot: Adam Stępień)

Prezes PiS zwołał w poniedziałek konferencję prasową, na której zaatakował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Stwierdził, że nie chce on wypłacać 500 plus, chociaż rząd przekazał władzom miasta potrzebne pieniądze.

"Proszę nie kłamać, samorządy popierają i realizują 500 plus. Dotąd transze na 500 plus były zapisane w rocznym planie, ale nie zaktualizowano go po rozszerzeniu programu na pierwsze dziecko. To jak z 13. emeryturą na 2020 r. - prezes obiecuje, a w budżecie nie ma. Gdzie są te pieniądze?" - napisał Rafał Trzaskowski na Twitterze.

Nieco później prezydent stolicy dodał też obszerny post na Facebooku. Zapewnił w nim, że PO nie chce odbierać nikomu 500 plus, a list do premiera napisał z obawy o to, czy Warszawa będzie miała zagwarantowane środki na ten program.

"Moje obawy nie biorą się znikąd. Do tej pory plan dostarczania transz środków na wypłatę 500+ rozpisywany był na cały rok. To się zmieniło, od kiedy program został rozszerzony również na pierwsze dziecko. Środki na wrześniowe wypłaty otrzymaliśmy w ostatniej chwili. Planu dostarczania środków do końca roku nie ma. Jaką mam pewność, że nie zdarzy się tak, że któraś transza nie przyjdzie?" - napisał Trzaskowski.

Włodarz stolicy dodał, że obawia się sytuacji, kiedy ciężar finansowania programu spadnie na miasto.

"Będziemy informować mieszkańców o każdym takim przypadku, gdy ciężar finansowy swoich obietnic rząd przerzucać będzie na samorządy. Gdy środki, które powinniśmy przeznaczać na realizację programów samorządowych, lokalne inwestycje, poprawę jakości życia mieszkańców, trzeba będzie znów wydawać na sprawy, których finansowanie jest obowiązkiem rządu" - zapewnił Trzaskowski.

Zabraknie na 500+ w stolicy?

W piątek "Dziennik Gazeta Prawna" poinformował, że brakuje pieniędzy na 500 plus w stolicy. Rafał Trzaskowski miał w tej sprawie napisać pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Zwrócił w nim uwagę, że należy zwiększyć plan o kwotę 584 mln zł, aby starczyło pieniędzy na wypłaty dla wszystkich beneficjentów programu 500 plus w Warszawie. Jak dodał włodarz stolicy, w przeciwnym razie już we wrześniu zabraknie środków na wypłatę świadczeń dla rodziców.

W poniedziałek Trzaskowski wyjaśniał na konferencji prasowej, na czym polega problem. Stwierdził, że rząd przekazuje samorządom pieniądze "w ostatniej chwili", a powinien wysłać fundusze potrzebne na cały rok. Prezydent Warszawy dodał, że miasto dostało pieniądze tylko na wrzesień, w kwocie 770 mln. - Nie ma pieniędzy na październik, listopad i grudzień - podkreślił. Do końca roku potrzeba 1,5 mld zł.

W poniedziałek po południu Jarosław Kaczyński oskarżył Rafała Trzaskowskiego o niewypłacanie dodatku 500 plus.

- Prezydent Trzaskowski prowadzi działania mające na celu niewypłacanie 500 plus. Wszystkie pieniądze na wypłatę świadczenia zostały wypłacone władzom miasta - powiedział prezes PiS. Dodał, że ostatnia transza była wypłacona 26 września. - To jest zapowiedź tego, co będzie się działo, jeżeli nasi przeciwnicy dojdą do władzy. Co będzie się działo z tym wielkim programem społecznym, który zrealizowaliśmy - ostrzegł Kaczyński.