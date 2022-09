Awantura na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Poznaliśmy kluczowe dokumenty

- Wiem za to, że to za mojej kadencji jako rektora powstał statut i wiem, co miałem na myśli, gdy brałem istotny przecież udział w jego tworzeniu. Istotą było to, by nie dochodziło do niefortunnych sytuacji, w których szef kliniki jest jednocześnie bezpośrednim podwładnym rektora oraz kontrolującym tegoż rektora w ramach funkcji pełnionej w radzie uczelni. Takiej zależności nie ma w przypadku pełnienia funkcji w innej uczelni - wyjaśnia Wielgoś.