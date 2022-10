Awantura i bijatyka na pokładzie. Samolot musiał zawrócić

Lot australijskimi liniami "Jetstar Flight" z Melbourne do Brisbane został zakłócony przez bójkę, która wybuchła między dwoma pasażerami. W wyniku tego incydentu pilot zawrócił samolot na lotnisko niecałe pół godziny po starcie. Początek lotu przerodził się w awanturę połączoną z bijatyką na pokładzie. Do sieci trafiło nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, jak dwóch mężczyzn nie utrzymuje nerwów na wodzy i przechodzi od słów do drastycznych czynów.