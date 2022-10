Chciał przejść przez płot, nadział się na pręty. Dramat 56-latka

Jak informuje policja, na miejscu pojawiły się pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna. Do akcji użyto ciężki sprzęt, za pomocą którego odcięto element ogrodzenia. Mieszkaniec Nasielska z fragmentem pręta w pośladku został przetransportowany do karetki. Następnie został przewieziony do szpitala w Warszawie, gdzie otrzymał fachową pomoc.