Awans Jadwigi Emilewicz. Gorzka pigułka dla koalicji

"Najważniejszym przedstawicielem partii Porozumienie w rządzie Zjednoczonej Prawicy będzie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz" – oświadczył we wtorek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, Emilewicz to "osoba bardzo doświadczona, bardzo ideowa, niezwykle pracowita".

To ją właśnie na stanowisko wicepremiera zarekomendował Mateuszowi Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu odchodzący z rządu z powodu swojej niezgody na wybory 10 maja Jarosław Gowin. Lider Porozumienia stwierdził, że "kandydatura minister Emilewicz została zaakceptowana przez premiera Morawieckiego, bo to jest rozstrzygające". A europoseł Porozumienia Adam Bielan powiedział, że na awans Emilewicz zgodził się także sam prezes PiS.

– Prezes kiedyś Emilewicz lubił, ale dziś nie ma do niej sympatii ani zaufania. Mimo to stara się być wobec niej kurtuazyjny. Emilewicz wielokrotnie irytowała go swoimi kłopotliwymi dla nas wypowiedziami w mediach i stylem bycia. Ona ma wielu wrogów w obozie władzy i to w każdej partii: od Solidarnej Polski, przez PiS, po Porozumienie. Tak, w jej formacji także wiele osób jej nie znosi – opowiadają nasi rozmówcy z partii rządzącej