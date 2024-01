"Autorytarne metody". Brytyjski tygodnik ocenił Tuska

"Metody użyte przez rząd Donalda Tuska do przejęcia kontroli nad mediami publicznymi w Polsce budziłyby sprzeciw Komisji Europejskiej, gdyby nie to, że stoi za nimi właśnie Donald Tusk" - pisze w sobotę brytyjski konserwatywny tygodnik "The Spectator", opisując kontrowersje związane z tą sprawą.