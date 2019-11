Autorka materiału o Beacie Szydło i gangsterach: nie chcieliśmy uderzyć w rząd

Współautorka reportażu "Naziol, kibol, bandyta" Anna Sobolewska przekonuje, że ujęcia na których Beata Szydło wita się z podejrzewanymi o liczne przestępstwa członkami grupy Bad Company nie miało na celu zdyskredytowania byłej premier.

Sobolewska twierdzi, że na nagranie z udziałem Beaty Szydło trafiła przypadkowo, podczas prac nad reportażem o członkach grupy Bad Company, w tym jej przywódcy Olgierdzie L. - To na pewno nie był powód powstania tego materiału. Chcieliśmy pokazać, jak ci ludzie wykorzystują takie nagrania do celów propagandowych. Bo oni poza przestępczą działalnością, prowadzą też działania charytatywne. Wydaje nam się, że ta cała patriotyczna działalność nie jest tylko po to, żeby zyskać przychylność sądów, tylko, że Olgierd L. ma ambicje do bycia liderem także w polityce - twierdzi dziennikarka.