Autor reportażu o neonazistach przerywa milczenie. "Nie zrobiłem nic złego"

Dziennikarze "Superwizjera" zdradzają kulisy reportażu o polskich neonazistach. Głos zabrał również Piotr Wacowski, któremu prokuratura chciała przedstawić zarzuty propagowania nazizmu, jednak ostatecznie odwołała przesłuchanie.

Operator TVN nie żałuje wzięcia udziału w reportażu. - To są rzeczy ważne, które trzeba pokazywać. Nie uważam, żebym zrobił cokolwiek złego. Wręcz przeciwnie. Zrobiliśmy sporo dobrego. Ten materiał był najtrudniejszy, z jakim miałem do czynienia do tej pory. Mimo oskarżeń nie zawahałbym się drugi raz, żeby wszystko zrobić dokładnie tak samo, jak zrobiliśmy to za pierwszym razem - wyjaśnia Wacowski.