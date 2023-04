Autobus wjechał w dom. Wcześniej uderzył w osobówkę

Mazdą czołowo w drzewo. Nie żyje kierowca

To nie jedyny tragiczny wypadek do którego doszło w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich dniach. We wtorek jedna osoba zginęła w wypadku na drodze powiatowej nr 1607c w miejscowości Gołoty koło Chełmna, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe.