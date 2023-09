Autobus Flixbusa rozbił się na autostradzie. Nie żyje 19-latka

Nie żyje 19-letnia pasażerka z Austrii. Wśród poszkodowanych jest też 25-letnia Niemka, która z poważnymi obrażeniami została przewieziona do kliniki w Klagenfurcie. Pozostałe osoby ranne trafiły do szpitala we Friesach.