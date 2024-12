Auto uderzyło w drzewo. W środku było 6 dzieci

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w piątek rano (13 grudnia) na drodze wojewódzkiej pomiędzy Chociulami a Radoszynem (Lubuskie).

Z nieustalonych na ten moment przyczyn osobowy volkswagen zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. W samochodzie jechało dziewięć osób, w tym szóstka dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. To rodzina z Łotwy.