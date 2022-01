Australia uznaje rosyjską szczepionkę. Sputnik V z 89-procentową skutecznością

Uznanie Sputnika rozszerzy możliwości powrotu do Australii studentów zagranicznych, pracowników, sportowców. Teraz z powodu pandemii wjazd do kraju jest znacznie ograniczony. Cudzoziemcy mogą przekroczyć granice jedynie pod warunkiem pełnego zaszczepienia jedną z zaakceptowanych przez TGA szczepionką. Do tej pory Australia uznawała jedynie Covishield, CoronaVac, BBIBP-CorV oraz wyprodukowany przez chińskie firmy Sinopharm i Covaxin.