Australia: rekin zaatakował turystę

Rekin zaatakował turystę u wybrzeży Australii - mężczyzna zmarł. To już trzeci atak rekina w tym rejonie w ciągu dwóch ostatnich miesięcy.

Australia: rekin po raz kolejny zaatakował turystę

To już trzeci atak rekina w tym rejonie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. We wrześniu rekin zaatakował 12-letnią dziewczynkę i 46-letniego mężczyznę. Na skutek tego zdarzenia, 12-letnie dziecko straciło nogę. Po tych atakach, służby uśmierciły sześć rekinów – aby zmniejszyć ich populację. Decyzja ta spotkała się z wielkim oburzeniem naukowców, którzy twierdzą, że zabijanie zwierząt nie jest odpowiedzią na ten problem. Mimo to, naukowcy nie są w stanie wytłumaczyć nagłego wzrostu liczby ataków rekinów.