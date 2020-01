Australia. Pieniądze z WOŚP zostaną przekazane na ofiary pożarów

Pożary w Australii wywołały ogromne spustoszenie. Kryzysowa sytuacja poruszyła serce Jerzego Owsiaka. Szef WOŚP poprosił australijski oddział Orkiestry, by pieniądze zebrane podczas finału przekazano na rzecz "ratowania życia i zdrowia polskich dzieci".

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia. WOŚP zagra pod hasłem "Wiatr w żagle" i będzie zbierała środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń służących do ratowania życia i zdrowia dzieci, które wymagają operacji.

Ale alarmująca sytuacja w Australii skłoniła szefa WOŚP do przekierowania części pieniędzy na inne cele. Jerzy Owsiak poinformował o tym oddział WOŚP na płonącym kontynencie. "Dziękujemy, że gracie razem z nami i bardzo prosimy was, aby pieniądze zebrane podczas Finału w Australii były przekazane na rzecz ratowania życia i zdrowia ofiar pożarów" - czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.