Aukcje WOŚP - najciekawsze propozycje od celebrytów, przeznaczone na licytacje WOŚP

Aukcje WOŚP co roku przyciągają dziesiątki kupujących. Na licytacje WOŚP trafiają zarówno przedmioty codziennego użytku, jak również okazje na spędzenie wyjątkowych chwil. W tym roku wiele gwiazd zdecydowała się wesprzeć projekt Jurka Owsiaka i przekazać swoje oferty i pomysły pod aukcyjny młotek.

Aukcje WOŚP – czas trwania i co można kupić

Aukcje WOŚP to jeden ze sposobów na uzyskiwanie wsparcia dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do licytacji można przystąpić już od kilku dni. Poszczególne aukcje WOŚP będą kończyły się w różnych terminach. Pierwsza z nich dobiegnie końca już za dwa dni (10 stycznia). Ostatnią rzecz będzie można wylicytować 31 stycznia.

Co można znaleźć na aukcjach WOŚP? Odpowiedzią jest słowo wszystko. Darczyńcy przekazują na nią obrazy, oferty noclegu, plakaty, ubrania, kalendarze. A nawet tak nietypowe rzeczy jak wegańskie glany. Na licytacje WOŚP trafia również wiele gadżetów związanych z fundacją. Są to m.in. kalendarze, złote serduszka, czy też koszulki.