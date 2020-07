Audyt w Senacie. Stanisław Karczewski: marszałek nie zajmuje się zamawianiem gadżetów

Podczas rozmowy w TVN24 prowadząca wywiad pokazała politykowi PiS serię gadżetów, które Senat zakupił podczas poprzedniej kadencji. To m.in. drewniane klocki, świecące bransoletki oraz peleryny przeciwdeszczowe. - To są naprawdę rzeczy nieistotne, ale dzieci naprawdę się tymi rzeczami interesowały. Niektóre z gadżetów miały praktyczny wymiar dla wycieczek, które przychodziły do nas pieszo - przekonywał Stanisław Karczewski.