Samochód uderzył w wózek z dzieckiem. Groźny wypadek na pasach

Policja przypomina, że kierowcy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, kiedy zbliżają się do przejścia dla pieszych. "Policjanci apelują do kierowców o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów i przypominają, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zachować szczególną ostrożność" - czytamy w policyjnym komunikacie.