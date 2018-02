Atomowa teczka prezydenta USA powodem bójki z Chińczykami. "Ktoś nie dostał notatki"

Sceny jak z filmu szpiegowskiego rozegrały się w Pekinie. Najgroźniejszy bagaż świata mógł bowiem trafić w ręce chińskich służb specjalnych. Wojskowy niosący teczkę z atomowymi kodami Donalda Trumpa został zatrzymany przy wejściu do sali. W ruch poszły pięści.

Waży około 20 kilogramów i jest zawsze tuż za prezydentem Stanów Zjednoczonych. Atomowa teczka z kodami do broni nuklearnej nazywana jest pieszczotliwe "piłką" do futbolu amerykańskiego. Nosi ją wyznaczony wojskowy, który zmienia się co kilka dni. Jest pilnowany przez służby specjalne, tak samo szczelnie, jak prezydent.

Okazuje się, że w ubiegłym roku doszło do poważnego incydentu właśnie z udziałem agenta niosącego teczkę. Ujawnił to serwis Axios. Jak do tego doszło? Zdarzenie miało miejsce dokładnie 9 listopada 2017 roku. Wtedy to Donald Trump odwiedził Chiny. Spotkał się z przywódcą tego kraju Xi Jinpingiem w Wielki Hali Ludowej.