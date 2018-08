Ataki w Strefie Gazy. Są ofiary izraelskich nalotów

Nie żyją ciężarna kobieta, jej roczna córka i mężczyzna - to bilans środowych ataków lotniczych, które przeprowadziła izraelska armia w Strefie Gazy. Była to reakcja na wystrzelenie ze Strefy Gazy w kierunku terytorium Izraela rakiet i pocisków.

Izraelska armia przeprowadziła ataki lotnicze na 12 obiektów Hamasu w Strefie Gazy. Były one odpowiedzią na ostrzał rakietowy terytorium Izraela z palestyńskiej enklawy. Informację o śmierci trzech osób podało palestyńskie ministerstwo zdrowia. Palestyńczyk, który jest jedną z ofiar, to bojownik Hamasu, radykalnej organizacji, która kontroluje palestyńską enklawę. Co najmniej siedem osób zostało rannych.