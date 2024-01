Atak zimy w weekend. Śnieg, deszcz i gołoledź

- W związku z tym, na zachodzie Polski do 24.00 w Wielkopolsce i na północnych powiatach Dolnego Śląska do godz. 3 nad ranem obowiązywać będzie ostrzeżenie o opadach marznących. Natomiast to samo ostrzeżenie będzie obowiązywało na noc i na sobotę na rejon m.in. ziemi łódzkiej, południowego Mazowsza, ziemi świętokrzyskiej, a później również Lubelszczyzny i północnych powiatów Podkarpacia - dodał synoptyk.