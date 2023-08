Atak we Lwowie. Transpłciowa żołnierka pobita do krwi

Homofobiczny atak na żołnierza Ukrainy. Pobita we Lwowie

Według Union of the LGBT Military, organizacji założonej w 2018 roku przez homoseksualnego weterana ukraińskich sił zbrojnych w Donbasie, szacuje się, że w wojsku Ukrainy służy od 2 do 7 proc. przedstawicieli mniejszości seksualnych. Działacze walczą o prawa zarówno tych, którzy są po coming oucie, jak i tych, którzy swoją tożsamość zachowują w tajemnicy.