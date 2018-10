Atak w Trzebnicy. "Boisz się mnie? To cię teraz zabiję"

Sąd Rejonowy w Trzebnicy aresztował mężczyznę, który w piątek w centrum miasta rzucił się z nożem na swoją żonę. Kobieta została ciężko ranna. Uratowali ją przypadkowi przechodnie.

Kiedy 36-letnia kobieta wyszła na ulicę, zawołał do niej: "Boisz się mnie? To cię teraz k...a zabiję". Próbował pchnąć ją nożem w brzuch. Uciekła do solarium. Tam ją wywrócił i zadawał nożem ciosy. Ranił ją w szyję, bark, klatkę piersiową i ręce. Do budynku wbiegli dwaj mężczyźni, którzy przechodzili ulicą. Jeden z nich miał broń, na którą miał pozwolenie. Obezwładnili 35-latka i oddali go w ręce policji. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jest po operacji i jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.