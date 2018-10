Mąż zaatakował 36-latkę w solarium. Ciężko ranna mieszkanka Trzebnicy

Napaść z użyciem noża w centrum Trzebnicy w Dolnośląskiem. 35-latek zaatakował swoją żonę, która wychodziła z solarium. Ranna w poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Mężczyznę udało się zatrzymać.

Atak miał miejsce ok. godz. 16 przed budynkiem solarium przy ul. Witosa. Z relacji świadków wynika, że najpierw pomiędzy 36-latką, która wyszła z lokalu, a mężczyzną doszło do sprzeczki. Kiedy awantura przeniosła się do solarium, napastnik wyjął nagle nóż.