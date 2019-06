Atak w kościele. Głos zabrał wiceminister

Atak w kościele w Rypinie (woj. kujawsko-pomorske). Uzbrojony w siekierę mężczyzna uszkodził ołtarz w świątyni podczas porannej mszy. Głos zabrał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Do aktu wandalizmu doszło rano w kościele w Rypinie w Kujawsko-Pomorskiem. 46-latek w trakcie odprawianej mszy wstał z ławki, podszedł do ołtarza i zaczął uderzać w niego siekierą.

"Rypin to moje rodzinne miasto, tutaj się wychowałem. Było to miejsce, w którym ludzie wzajemnie się szanowali i nie okazywali nienawiści na tle religijnym. Jestem wstrząśnięty dzisiejszym atakiem w kościele św. Trójcy. Chociaż zachodzą wątpliwości, co do pełnej poczytalności sprawcy, ten czyn to bez wątpienia rezultat trwającej nagonki na Kościół i wszystkich ludzi wierzących. Kolejny z serii aktów agresji, wandalizmu i profanacji” - napisał.