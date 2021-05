Atak w centrum Kielc. Doszło do gwałtu?

Do zatrzymania 25-letniego mężczyzny doszło w niedzielę rano w centrum Kielc (woj. świętokrzyskie). - Jedną z przyjmowanych przez nas wersji jest to, że mogło dojść do gwałtu - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską sierż. szt. Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego tamtejszej policji.