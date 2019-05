Atak w Busku-Zdroju. Kulisy napaści na policjantów

33-letni radny, który zaatakował w sobotę nożem policjanta w Busku-Zdroju, miał się zdenerwować z powodu zbyt długiej obsługi w sklepie. Łukasz Sz. krzyczał na ekspedientkę. Okazuje się, że nie raz był agresywny - także wobec współpracowników.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 11:30 w sobotę przy ul. Poprzecznej w Busku-Zdroju . Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa funkcjonariusza policji i czynnej napaści na niego.

Wysłani na miejsce policjanci zauważyli na ulicy mężczyznę, który odpowiadał rysopisem człowiekowi ze zgłoszenia. Gdy podjęli interwencję, ze sklepu wyszedł Łukasz Sz. i rzucił się na funkcjonariusza. - Dwukrotnie dźgnął go nożem w plecy - relacjonował WP przebieg zdarzenia asp. Tomasz Piwowarski z policji w Busku Zdroju. Drugi z policjantów został ranny w rękę.

Policjanci ustalili, że funkcjonariusza zaatakował nożem 33-latek z Buska-Zdroju. – Za czynną napaść grozi mu do 10 lat więzienia – mówi asp. Piwowarski. Drugi z zatrzymanych to 37-latek z Kielc. Mężczyzna, który zaatakował policjanta nożem, jest radnym. To szef stowarzyszenia Młode Busko.