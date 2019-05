Napaść radnego w Busku-Zdroju. Mocny apel szefa NSZZ Policjantów do polityków

- W związku z napaścią na policjantów oraz wypowiedziami niektórych polityków zwracam się z apelem, aby podobne zdarzenia nie były wykorzystywane w kampanii wyborczej - mówi Rafał Jankowski. Szef NSZZ Policjantów nawiązał również do słów Patryka Jakiego.

W nawiązaniu do sprawy oświadczenie wydał Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. "W związku z czynną napaścią na funkcjonariusza policji oraz wypowiedziami polityków różnych obozów politycznych, zwracam się z apelem by podobne zdarzenia nie były wykorzystywane w kampanii wyborczej" - napisał Rafał Jankowski.

Związkowiec odniósł się również do wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości. "Mam nadzieję, że słowa Patryka Jakiego, iż sprawcy tego czynu zostaną potraktowani bez jakiejkolwiek pobłażliwości staną się przykładem na to, że każda osoba, która podniesie rękę na policjanta powinna zostać potraktowana z najwyższą surowością bez względu na to, po której stronie sceny politycznej stoi, skąd pochodzi i jakiego jest wyznania" - dodał.