Atak terrorystyczny. Burmistrz Londynu odniósł się do bohaterskiej postawy Polaka

Nie milkną echa heroicznej postawy polskiego obywatela, który rzucił się na pakistańskiego terrorystę. Na konferencji prasowej odniósł się do tego wydarzenia burmistrz Londynu Sadiq Khan.

- Jedną z największych zalet Londynu jest jego różnorodność, więc wcale mnie to nie dziwi. Kiedy mówię "najlepsi z nas”, mam również na myśli obywateli Unie Europejskiej – powiedział Sadiq Khan.

- Jest wiele powodów, by być przygnębionym i ponurym, ale każdego dnia zdarzają się cuda – powiedział burmistrz Londynu wychwalając niesamowity heroizm i inicjatywę ludzi, którzy rzucili się na napastnika, by go rozbroić.