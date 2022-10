Atak rakietowy na Ukrainę. "Putin odpala wszystko, co ma w magazynie"

- Uszkodzenie mostu Krymskiego to dla Putina wizerunkowy i prestiżowy cios. Uległ też naciskom propagandystów, którzy nawoływali do ataku na ukraińską infrastrukturę i nakręcali spiralę do uderzenia. To jednak nie zmienia obrazu pola walki w kluczowy sposób. Nie ma porównania, do tego, jak to Ukraińcy precyzyjnie atakowali składy amunicji i dowodzenia czy stacje przeładunkowe – ocenia płk Piotr Lewandowski.