Atak posłów PiS na Straż Marszałkowską. Ujawniamy pełną treść raportu

"W dniu 7 lutego br. o godzinie 9.10 posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość używając siły fizycznej wprowadzili na teren Kancelarii Sejmu Pana Macieja Wąsika oraz Pana Mariusza Kamińskiego, którzy nie posiadali uprawnień do wstępu na tereny i do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Informuję, że ww. osoby były wielokrotnie informowane o tym, żeby udać się na Dział Przepustek SM w celu odebrania odpowiednich uprawnień (przepustka), które umożliwiłyby tym osobom swobodne wejście na tereny i do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.