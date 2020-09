Birmingham. Atak nożowników. Kilka osób rannych

Burmistrz hrabstwa West Midlands Andy Street poinformował, że w mieście doszło do serii ataków. Służby otrzymały pierwsze zgłoszenia po północy w nocy z soboty na niedzielę. Zdaniem burmistrza ataki wyglądają na powiązane ze sobą. - Nie znamy ich przyczyny - dodał cytowany przez BBC Street. Napastnicy ranili kilka osób nożami.

Policja z West Midlands nie ujawnia, ile dokładnie osób zostało rannych. Zapewnia jedynie, że wszyscy poszkodowani otrzymują pomoc medyczną, a służby ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze wciąż pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń, otrzymali również informacje o strzałach z broni palnej, które były słyszane w okolicy. Nie są to jednak potwierdzone informacje.

Okolice ataku w centrum Birmingham zostały odgrodzone, na ulicach widać uzbrojonych funkcjonariuszy. Policja apeluje do mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsca ataków. Doszło do nich na ulicy pełnej kawiarni, barów i restauracji. Świadkowie relacjonują w rozmowach z BBC, że nagle usłyszeli "głośny huk" i zrobiło się "spore zamieszanie", po którym ludzie zaczęli wychodzić z lokali i uciekać.