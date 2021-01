Atak nożownika we Frankfurcie. To już pewne: napastnik to Polak

Dziennik "Frankfurter Rundschau" napisał w środę, że zatrzymany tuż po ataku we Frankfurcie mężczyzna to 42-letni Polak. Konsulat RP w Kolonii nie był w stanie potwierdzić tej informacji. W czwartek zrobiła to przedstawicielka miejscowej prokuratury Nadja Niesen.

Przypomnijmy, że do ataku nożownika doszło we wtorek w pobliżu dworca głównego we Frankfurcie nad Menem. Napastnik zranił cztery osoby. Poszkodowani zostali przetransportowani do znajdujących się nieopodal szpitali.