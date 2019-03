Atak nożownika w Zakopanem. Policja reaguje na zarzuty siostry napastnika

Policja odpiera oskarżenia siostry 30-latka, który w czwartek zabił i ciężko ranił w stolicy Tatr dwie osoby. Kobieta w wywiadzie powiedziała, że dzień przed tragedią ostrzegała funkcjonariuszy o zagrożeniu ze strony brata.

Nożownik miał planować atak od dłuższego czasu. Jego rodzina twierdzi, że informowała służby o możliwym zagrożeniu. Według siostry Andrzej Ł. miał stracić kontakt z rzeczywistością. - Mówiłam, że jest chory i powinien zażywać leki. Żałuję, że nie powiedziałam, że mnie pobił, bo wtedy by przyjechali - tłumaczyła kobieta. Policja odniosła się do tych oskarżeń.

"Ta relacja mija się nagraniami i zeznaniami złożonymi do protokołu. Kobieta rozmawiała z dyżurnym zakopiańskiej policji. Dopytywała co zrobić w przypadku 'skandalicznego' zachowania chorego brata, o którym dowiedziała się od osób trzecich. Funkcjonariusz doradził jej, by w przypadku przejawów agresji zgłosiła to, a jeśli to wynik choroby, powiadomiła też pogotowie" - brzmi komunikat.