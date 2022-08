Atak nożownika w PKN Orlen. Ujawniono opinię biegłych

Przypomnijmy, że Tomasz C., mieszkaniec Płocka, zaatakował 31-letniego pracownika ochrony PKN Orlen 7 czerwca ok. godz. 5 rano. Do zdarzenia doszło przed bramą nr 2, prowadzącą do głównego zakładu koncernu. Pełniący tam wtedy służbę ochroniarz został kilkakrotnie ugodzony nożem w klatkę piersiową, w plecy i w udo. Napastnika obezwładnili inni pracownicy z ochrony. Na miejsce wezwano policję.