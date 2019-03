Atak nożownika w Białymstoku. Sąsiedzi ostrzegali policję

Sąsiedzi mężczyzny, który zaatakował dwie kobiety przed komendą w Białymstoku, ostrzegali policję o zachowaniu 40-latka. Zawiadomienie zostało złożone, ale nie wszczęto dochodzenia z powodu braku dowodów.

40-latek w środę zaatakował nożem przed komendą w Białymstoku dwie kobiety. To matka i córka w wieku 47 i 16 lat. Powodem była kłótnia o złe parkowanie. Poszkodowane zostały ciężko ranne. Mężczyznę złapano na gorącym uczynku. Dzień później prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa. Nożownik nie trafił jednak do aresztu tylko do zakładu psychiatrycznego.