Atak na tankowiec. Są pierwsze zdjęcia zniszczeń

"Jeśli Rosjanie chcą, by wybuchy się zakończyły, muszą skorzystać z jedynej możliwości i opuścić wody terytorialne Ukrainy i naszą ziemię" - oznajmił szef SBU. "I im szybciej to zrobią, tym będzie dla nich lepiej. Bo my na sto procent pokonamy wroga na tej wojnie" - zapowiedział.