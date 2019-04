Atak na synagogę w Poway. 19-latek zaczął strzelać do wiernych

Mężczyzna wszedł z bronią do synagogi w Poway, 32 km na północ od San Diego. Otworzył ogień do modlących się. Jedna osoba zginęła, a trzy ranne trafiły do szpitala. Podejrzany został zatrzymany.



Napastnik to 19-late. Został zatrzymany (Youtube.com)

Do ataku doszło w sobotę w chasydzkiej synagodze Chabad-Lubawicz w Poway.

Sprawcą jest 19-letni John T. Earnest, biały mężczyzna z San Diego. Świadkowie w rozmowie z NBC 7 mówią, że nie słyszeli, żeby coś krzyczał, czy mówił podczas ataku. Jedna z osób twierdzi, że w jego oczach można było odczytać nienawiść, przyszedł, żeby zabić.

Okazało się, że w synagodze był funkcjonariusz straży granicznej. Próbował powstrzymać napastnika. Oddał w jego kierunku strzały, które podziurawiły auto sprawcy. 19-latkowi udało się jednak uciec. Został zatrzymany 3,5 km dalej.

Policja informuje, że Earnest nie krył, że posiada broń. Leżała na siedzeniu obok. Okazuje się, że miesiąc temu był przesłuchiwany w sprawie podpalenia meczetu, ale wypuszczono go z braku dowodów, że ma z tym coś wspólnego.

W strzelaninie zostały ranne cztery osoby. Jedna z nich - 60-letnia kobieta - zmarła w szpitalu. Ranni to nastolatka, 34-latek i 57-letni rabin.

Po ataku na synagogę solidarność z ofiarami wyraził między innymi prezydent Donald Trump. "Myśli i modlitwy kieruję w kierunku wszystkich osób dotkniętych strzelanina w synagodze w Poway w Kalifornii. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Podejrzany zatrzymany. Dziękuję!" - napisał.

