Atak na rafinerie. Arabia Saudyjska pokazuje "mocne dowody" na udział Iranu. Huti grożą kolejnymi atakami

Sytuacja pomiędzy USA, Iranem a Arabią Saudyjską robi się coraz bardziej napięta. Saudowie oskarżają Iran o atak na jej rafinerie naftowe i pokazują "dowody". Prezydent USA nakazuje nałożyć na Iran nowe sankcje. A Huti, którzy wzięli na siebie atak na rafinerie, grożą, że zaatakują kolejne cele.

Nie tylko Saudowie twierdzą, że za atakiem na rafinerie kryje się Iran. Jak informuje CNN, także amerykańscy eksperci uważają, że został on "z bardzo dużym prawdopodobieństwem" przeprowadzony z bazy w Iranie przy granicy z Irakiem.

Tymczasem jemeńscy rebelianci Huti, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za sobotni atak na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej, nadal podtrzymują, że to ich dzieło. Co więcej, odgrażają się, że dysponują nowymi dronami, napędzanymi "normalnymi i odrzutowymi silnikami", które mogą dotrzeć także do celów położonych głęboko w Arabii Saudyjskiej.