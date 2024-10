Atak na Polskę ze wschodu. Nietypowe manewry NATO

"Scenariusz nie był przypadkowy. Uważny czytelnik zorientuje się, że fikcyjny kraj Matador to tak naprawdę Rosja, a Murincy to zwolennicy Putina. Jak wynika z ubiegłorocznego badania agencji STEM w Czechach, jest ich pięć procent. Chodzi zatem o przygotowanie się do konfliktu, który stanowi realne zagrożenie dla Europy" - informuje serwis.