Atak na Magdalenę Ogórek. Wnioski do sądu przeciwko napastnikom

Dwie osoby, które warszawscy policjanci próbowali przesłuchać po ataku na dziennikarkę TVP, odmówiły rozmowy z policją. - Dlatego policja skieruje wnioski o ich ukaranie do sądu - informuje rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Solidarnie potępili atak

"Ludzie ogarnijcie się! Nie zgadzam się z tym, co robi TVP, ani z tym co Magdalena Ogórek tam prezentuje, ale taka napaść jest nie do przyjęcia! Nie ma żadnego wytłumaczenia dla takiego zachowania. Teraz należy po prostu przeprosić" - napisał.