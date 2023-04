Atak na komendzie. Gruzin rzucił się na policjanta

Do tych niecodziennych zdarzeń w budynku żarskiej komendy doszło w miniony piątek. Obywatel Gruzji chcąc dostać się do środka, usiłował sforsować drzwi zabezpieczone kodem. Zaczął je szarpać, manipulował też śrubokrętem przy urządzeniu do jego wprowadzania. Sytuację w poczekalni dostrzegł policjant, który wchodził akurat do budynku. Gdy próbował go powstrzymać, krewki Gruzin zaatakował go śrubokrętem.